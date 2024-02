February 24, 2024 / 07:38 PM IST

Shoaib Bashir : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో రాంచీ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న నాలుగో టెస్టులో ఇంగ్లండ్(England) పట్టుబిగించింది. మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(122 నాటౌట్) సెంచ‌రీ, రాబిన్స‌న్ (58) హాఫ్ సెంచ‌రీతో భారీ స్కోర్ అందించ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత యువ స్పిన్న‌ర్ షోయ‌బ్ బ‌షీర్(Shoaib Bashir) తిప్పేశాడు. స్పిన్‌కు అనుకూలించిన పిచ్‌పై నాలుగు వికెట్లు తీసి భార‌త టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చాడు. 84 ప‌రుగుల‌కే 4 కీల‌క వికెట్లు తీశాడు. సుదీర్ఘ స్పెల్ వేసిన బ‌షీర్ టీమిండియా పాలిట విల‌న్‌లా మారాడు.

త‌న సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఇంగ్లండ్ భావి స్పిన్న‌ర్‌గా ప్ర‌శంస‌లందుకుంటున్న‌ బ‌షీర్ గ‌త రెండేండ్ల‌లో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ కెరీర్‌ను మ‌లుపు తిప్పిన సంఘ‌ట‌న గురించి మాజీ ఆట‌గాడు నిక్ నైట్(Nick Night) ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు చెప్పాడు. కౌంటీ జ‌ట్లు అయితే బ‌షీర్‌పై ఎందుకు ప‌నికిరాడనే ముద్ర వేశాయ‌ని నైక్ తెలిపాడు.

Shoaib Bashir is one of the great selections .. No first class experience .. No huge amount of wickets in the games he has played .. just a gut feel .. brilliant from the England selectors .. #INDvEnG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 24, 2024