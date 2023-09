September 12, 2023 / 06:33 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త్, శ్రీ‌లంక సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌కు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించింది. 47వ ఓవ‌ర్‌లో చినుకులు మొద‌ల‌య్యాయి. దాంతో, ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు డ‌గౌట్‌కు ప‌రుగుతీశారు. అప్ప‌టికీ భార‌త జ‌ట్టు స్కోర్.. 197/9. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(15), మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్‌(1)తో ఆడుతున్నారు. పాకిస్థాన్‌పై దంచి కొట్టిన భార‌త టాపార్డ‌ర్ శ్రీ‌లంక స్పిన్ ఉచ్చులో ప‌డ్డారు. పిచ్‌ స్పిన్‌కు అనుకూలించ‌డంతో లంక బౌలర్లు చెల‌రేగారు. దాంతో, భార‌త ఆట‌గాళ్లు వ‌రుస‌గా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు.

యువ స్పిన్న‌ర్ దునిత్ వెల్ల‌లాగే 5 వికెట్ల‌తో అద‌ర‌గొట్టాడు. తొలి నాలుగు వికెట్లు అత‌డే ప‌డ‌గొట్టాడు. మొద‌ట శుభ్‌మ‌న్ గిల్(19)ను బౌల్డ్ చేసిన వెల్ల‌లాగే ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ‌(53), కోహ్లీ(3)ని వెన‌క్కి పంపాడు. అంతేకాదు క్రీజులో కుదురుకున్న‌ కేఎల్ రాహుల్(39)ను రిట‌ర్న్ క్యాచ్‌తో పెవిలియ‌న్ పంపాడు.

Just 12 runs between three India stars today!#SLvIND LIVE 👉 https://t.co/yjh54eDXBm#AsiaCup2023 pic.twitter.com/LEj0lR1e0x

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 12, 2023