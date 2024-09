September 6, 2024 / 07:29 PM IST

ENG vs SL : కెన్నింగ్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న మూడో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ (England) జోరుకు వ‌రుణుడు అడ్డుపడ్డాడు. ‘బ‌జ్‌బాల్’ ఆట‌తో శ్రీ‌లంక(Srilanka) బౌల‌ర్ల‌ను ఉత‌కేస్తున్న ఆతిథ్య జ‌ట్టు బ్యాట‌ర్లకు బ్రేక్ వేశాడు. ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్ దూకుడుగా సాగుతున్న స‌మ‌యంలో వాన మొద‌లైంది. దాంతో, అంపైర్లు మ్యాచ్ నిలిపివేశారు.

తొలి సెష‌న్ మొదలై 15 ఓవ‌ర్లు కాగానే లార్డ్స్‌ను వ‌రుణుడు చుట్టుముట్టాడు. చినుకులు పెద్ద‌గా ప‌డడంతో ఇరుజ‌ట్ల ఆటగాళ్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు ప‌రుగెత్తారు. అప్ప‌టికే గ్రౌండ్ సిబ్బంది గ‌బాగ‌బా వ‌చ్చి పిచ్‌ను ప్లాస్టిక్ క‌వ‌ర్ల‌తో క‌ప్పేశారు. అప్ప‌టికీ ఇంగ్లండ్ స్కోర్.. 76/1. అయితే.. కొద్ది సేప‌టికే వాన త‌గ్గినా వెలుతురు త‌క్కువ ఉండ‌డంతో మ్యాచ్ మ‌రింత ఆల‌స్యం కానుంది.

