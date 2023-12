December 21, 2023 / 12:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, ప్ర‌స్తుత కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ బ్యాటింగ్ మీకు గుర్తుందా. డిఫెన్స్ ఆడ‌డంలో అత‌న్ని మించిన క్రికెట‌ర్ లేరు. ఆ టెక్నిక్‌నే అత‌ని కుమారుడు కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. కూచ్ బిహారీ ట్రోఫీలో సీనియ‌ర్ ద్రావిడ్ కొడుకు.. 18 ఏళ్ల స‌మిత్ రాహుల్ ద్రావిడ్(Samit Rahul Dravid) త‌న బ్యాటింగ్ శైలితో ఆక‌ట్టుకుంటున్నారు. జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 98 ర‌న్స్ చేసి క‌ర్నాట‌క జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. స‌మిత్ కేవ‌లం బ్యాట‌ర్ మాత్ర‌మే కాదు.. అత‌ను బౌలింగ్‌లోనూ మేటి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇవ్వ‌గ‌ల‌డు. ఇక ఆ మ్యాచ్లో అత‌ను మూడు వికెట్లు కూడా తీసుకున్నాడు. తండ్రి రాహుల్ స్ట‌యిల్‌లోనే.. కొడుకు స‌మిత్ ద్రావిడ్ కూడా క‌వ‌ర్ డ్రైవ్ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. రాహుల్ ద్రావిడ్ కుమారుడు స‌మిత్ ఆడిన కొన్ని షాట్స్‌కు చెందిన వీడియోను చూడండి.

Getting on to the front foot and playing these gorgeous looking cover drives is so very evident in his genes.

Early signs of seeing a confident looking young Jammy in the form of Samit Rahul Dravid. ❤️pic.twitter.com/8vTqlUMFXe

— North Stand Gang – Wankhede (@NorthStandGang) December 20, 2023