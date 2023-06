June 9, 2023 / 05:13 PM IST

ఓవ‌ల్‌: కిక్కిరిసిన ఓవ‌ల్ స్టేడియంలో.. ర‌హానే, శార్దూల్‌లు వీర‌యోధుల్లా పోరాడుతున్నారు. ఇండియాను ఫాల్ఆన్ గండం నుంచి ఆ ఇద్ద‌రూ దాదాపు గ‌ట్టెక్కించారు. నిప్పులు చెరుగుతున్న ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌ను మ‌హావిరోచితంగా అడ్డుకున్నారు. డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్(WTC Final) మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇండియా మూడ‌వ రోజు తొలి సెష‌న్‌లో భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి ఆరు వికెట్ల న‌స్టానికి 260 ర‌న్స్ చేసింది. ర‌హానే 89, శార్దూల్ 36 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఫాల్ ఆన్ త‌ప్పుకోవాలంటే భార‌త్ ఇంకా 10 ర‌న్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

Just the session #TeamIndia needed.

108* run partnership between Rahane and Shardul guides India to 260/6 at Lunch on Day 3 of the #WTC23 Final.

Scorecard – https://t.co/0nYl21oYkY… #WTC23 pic.twitter.com/8moNWsgFTL

