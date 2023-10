October 6, 2023 / 10:18 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: న్యూజిలాండ్ యువ బ్యాట‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర(Rachin Ravindra) ఇప్పుడో సంచ‌ల‌నంగా మారాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్‌లో.. కివీస్ బ్యాట‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర మెరుపు సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ఆ 23 ఏళ్ల బ్యాట‌ర్ పై ఇప్పుడు ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్‌స‌న్‌కు గాయం కావ‌డంతో.. అత‌ని స్థానంలో ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌ను తీసుకున్నారు. అయితే 283 ర‌న్స్ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ కేవ‌లం రెండు వికెట్లు మాత్ర‌మే కోల్పోయి ల‌క్ష్యాన్ని అందుకున్న‌ది. కాన్వే 152, ర‌చిన్ 123 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచారు.

భార‌తీయ మూలాల ఉన్న ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌కు ఆ పేరు ఎలా పెట్టారో అన్న విష‌యం ఇప్పుడు ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది. ర‌చిన్ తండ్రికి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం. ఇక మాజీ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్లు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌, రాహుల్ ద్రావిడ్ అంటే మ‌రీ మ‌రీ ఇష్టం. దీంతో త‌న కుమారుడికి ఆ ఇద్ద‌రు క్రికెట‌ర్ల పేర్లు వ‌చ్చేలా నామ‌క‌ర‌ణం చేశాడు. కొన్ని మీడియా క‌థ‌నాల ప్ర‌కారం.. రాహుల్ ద్రావిడ్‌లోని రా, స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌లోని చిన్ ప‌దాల్ని క‌లిసి త‌న కుమారుడికి ర‌చిన్ అని పేరు పెట్టిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

