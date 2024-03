March 14, 2024 / 09:56 AM IST

Rachin Ravindra : న్యూజిలాండ్ యువ ఓపెన‌ర్ రచిన్ ర‌వీంద్ర‌(Rachin Ravindra)కు క్రికెట్ రికార్డుల‌ను త‌న పేర రాసుకుంటూ వ‌స్తున్నాడు. నిరుడు ఐసీసీ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు గెలిచిన ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు తాజాగా మ‌రో అవార్డు అందుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ వార్షిక అవార్డుల కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ‘రిచ‌ర్డ్ హ్యాడ్లీ'(Richard Hadlee) పుర‌స్కారం ర‌చిన్‌ను వరించింది.

త‌న సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో న్యూజిలాండ్ భావి తార‌గా ప్ర‌శంస‌లందుకుంటున్న ర‌వీంద్ర‌ 24 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనే ఈ అవార్డు గెల‌వ‌డం విశేషం. త‌ద్వారా దాంతో, చిన్న‌వ‌య‌సులోనే ఈ అవార్డు గెలిచిన క్రికెట‌ర్‌గా ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. మ‌హిళ‌ల విభాగంలో అమేలియా కేర్(Amelia Kerr) డెబ్బీ హాక్లే మెడ‌ల్ గెలుచుకుంది. అంతేకాదు డ్రీమ్ 11 సూప‌ర్ స్మాష్ ఉమెన్స్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డ‌రూ ఆమె ఎగ‌రేసుకుపోయింది.

స్వదేశంలో రికార్డు సెంచ‌రీలు బాదిన‌ కివీస్ స్టార్ బ్యాట‌ర్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్‌కు ‘రెడ్‌పాత్ క‌ప్'(Red Path Cup) అవార్డు ద‌క్క‌గా.. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన‌ పేస‌ర్ మ్యాట్ హెన్రీ ది ‘విన్స‌ర్ క‌ప్’ అవార్దును అందుకున్నాడు. ఆరంగేట్రం వ‌రల్డ్ క‌ప్‌లో ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర రికార్డులు బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

The winner of the Redpath Cup is Kane Williamson! He led with the bat with 4 hundreds – 2 of them coming in one Test against South Africa at Bay Oval. He also became just the 5th New Zealander to score hundreds in both innings of a test. #ANZNZCAwards pic.twitter.com/yGJMb9r7RJ

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 13, 2024