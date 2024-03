Rachin And Pathirana Star In Csk 63 Run Win

IPL 2024 CSK vs GT | చెపాక్‌లో తిరుగులేని చెన్నై.. గుజ‌రాత్‌కు భారీ ఓట‌మి

March 26, 2024 / 11:34 PM IST

IPL 2024 CSK vs GT : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(CSK) మ‌రో విజ‌యం సాధించింది. సొంత మైదానంలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)పై 63 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టిన సీఎస్కే నిరుడు ర‌న్న‌ర‌ప్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. 206 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో గుజ‌రాత్ టాప్ గ‌న్స్ పేల‌లేదు. దాంతో, శుభ్‌మ‌న్ గిల్ సేన 143 ప‌రుగులకే ప‌రిమిత‌మైంది. ఆ జ‌ట్టులో సాయి సుద‌ర్శ‌న్(37) టాప్ స్కోర‌ర్. చెన్నై బౌల‌ర్ల‌లో చాహ‌ర్, ముస్తాఫిజుర్, దేశ్‌పాండేలు త‌లా రెండేసి వికెట్లు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

బ్యాట‌ర్లు దంచికొట్టిన త‌ర్వాత సీఎస్కే బౌల‌ర్లు త‌మ ప్ర‌తాపం చూపించారు. 28 ప‌రుగుల వ‌ద్ద గుజ‌రాత్ కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(8)ను చాహ‌ర్ ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ వృద్ధిమాన్ సాహా(21)లు త‌క్కువ‌కే వెనుదిరిగారు. 55 ర‌న్స్‌కే మూడు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(21), సాయి సుద‌ర్శ‌న్(37) ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే బాధ్య‌త తీసుకున్నారు. వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు 41 ప‌రుగులు జోడించారు.

Now Ajinkya Rahane takes a splendid running catch! 🔥 There’s no escape for the ball with @ChennaiIPL‘s current fielding display 😎 Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #CSKvGT | @ajinkyarahane88 pic.twitter.com/fu6Irj1WDG — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024

ఈ జోడీని ప‌థిర‌న విడ‌దీశాడు. మిల్ల‌ర్ కొట్టిన బంతిని రహానే డైవింగ్ 37క్యాచ్ పట్టాడు. అక్క‌డితో గుజ‌రాత్ ఓట‌మి ఖాయ‌మైంది. భారీ షాట్ ఆడ‌బోయిన సుద‌ర్శ‌న్ వికెట్ స‌మ‌ర్పించుకోగా.. ఆ కాసేప‌టికే ఒమ‌ర్‌జాయ్‌(11)ను దేశ్‌పాండే వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత ఏ ద‌శ‌లోనూ గుజ‌రాత్ గెలుపు దిశ‌గా సాగ‌లేదు. చివ‌ర్లో ఉమేశ్ య‌ద‌వ్‌(10 నాటౌట్)ధ‌నాద‌న్ ఆడి ఓట‌మి అంత‌రాన్ని త‌గ్గించాడు.

Innings Break! Chennai Super Kings post an imposing total of 206/6 💛 Are we in for a high scoring thriller? Gujarat Titans’ chase coming up 🔜 Scorecard ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT pic.twitter.com/HZitQncv0o — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024

చెపాక్ మైదానంలో గొప్ప రికార్డు ఉన్న చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ తొలుత 205 ర‌న్స్ కొట్టింది. అచ్చొచ్చిన స్టేడియంలో సిక్స‌ర్ల శివం దూబే(51) హాఫ్‌ సెంచ‌రీతో విజృంభించ‌గా.. విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(46), కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(46)లు దంచారు. చివ‌ర్లో సమీర్ ర‌జ్వీ(14) రెండు సిక్స‌ర్లు బాదడంతో నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 205 ప‌రుగులు చేసింది. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో ర‌షీద్ ఖాన్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

ఆ క్యాచ్ చాలా కాస్ట్‌లీ

తొలి ఓవ‌ర్లోనే సాయి కిశోర్ క్యాచ్ వ‌దిలేయ‌డంతో ర‌వీంద్ర బ‌తికిపోయాడు. అక్క‌డితో అత‌డు భారీ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఉమేశ్ యాద‌వ్, ఒమ‌ర్ జాయ్ బౌలింగ్‌లో బౌండ‌రీలతో విరుచుకు ప‌డ్డాడు. దాంతో, సీఎస్కే స్కోర్ రాకెట్ వేగంతో ప‌రుగెత్తింది. అయితే.. 61 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఈ జోడీని ర‌షీద్ ఖాన్ విడ‌దీశాడు.

The Chennai Super Kings continue to dominate with the bat 💪 Captain @Ruutu1331 & @ajinkyarahane88 in the middle as #CSK reach 104/1 at the halfway mark 🤝 Follow the Match ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT pic.twitter.com/TaVc8o67rJ — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024

ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ర‌హానే(12) ఎక్కువ సేపు నిల‌వలేదు. అయినా సీఎస్కే స్కోర్ వేగం తగ్గ‌లేదు. తొలి మ్యాచ్‌లో చెన్నైని గెలిపించిన‌ దూబే గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు. ఆఖ‌ర్లో అత‌డు ఔటైనా.. అరంగేట్రం కుర్రాడు స‌మీర్ ర‌జ్వీ(14) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, గైక్వాడ్ సేన‌ గుజ‌రాత్ మందు కొండంత‌ ల‌క్ష్యాన్ని ఉంచింది.

