August 30, 2023 / 01:00 PM IST

Praggnanandhaa | భారత చెస్ యువ సంచలనం ప్రజ్ఞానంద (Praggnanandhaa) ఇటీవల అజర్ బైజాన్ (Azerbaijan) లో జరిగిన ఫిడే వరల్డ్ కప్ (FIDE World Cup) లో రన్నరప్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. చిన్న వయసులోనే సంచలనాల మోత మోగిస్తున్న ప్రజ్ఞానంద త్రుటిలో వరల్డ్ కప్ టైటిల్ కోల్పోయాడు. అయినప్పటికీ తన ప్రతిభతో యావత్ భారతావని ప్రేమాభిమానాలను గెలుచుకున్నాడు. 18 ఏళ్ల ఈ గ్రాండ్ మాస్టర్ విశ్వవేదిక‌పై భార‌త దేశ మేధ‌స్సుకు ప్రతీక‌గా నిలిచిన తీరు అంద‌ర్నీ ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ప్రజ్ఞానంద స్వదేశంలో అడుగుపెట్టాడు. చెన్నై (Chennai) ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఈ గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. తమిళనాడు ప్రభుత్వ అధికారులు, కళాకారులు, విద్యార్థులు, అభిమానులు పూలు, బొకేలతో ప్రజ్ఞానందకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

అజ‌ర్‌బైజాన్‌లో ఈ మ‌ధ్యే ముగిసిన‌ ప్రపంచ చాంపియ‌న్ ఫైన‌ల్లో భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద అద్వితీయ పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. రన్నర‌ప్‌గా నిలిచిన ఈ యువ సంచ‌ల‌నం కెరీర్‌లోనే అత్యధిక రేటింగ్స్ సాధించాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన ప్రజ్ఞానంద 2727.2 పాయింట్లు సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు లైవ్ రేటింగ్స్‌లో టాప్ 20 ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. అజ‌ర్‌బైజాన్‌లో ఉత్కంఠ‌గా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ప్రజ్ఞానంద పోరాడి ఓడిపోయాడు. టై బ్రేక్‌(Tie Break)లో కార్ల్‌స‌న్ విజ‌యం సాధించి కెరీర్‌లో మొద‌టి ఫిడే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్నాడు.

మూడు రోజుల పాటు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 18 ఏళ్ల ప్రజ్ఞానంద అస‌మాన పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. కార్ల్‌స‌న్ ఎత్తుల‌కు పై ఎత్తులు వేస్తూ అత‌డికి చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టించాడు. గ‌తంలో కార్ల్‌స‌న్‌ను ఓడించిన ప్రజ్ఞానంద ఈసారి మాత్రం అదే ఫ‌లితం సాధించ‌లేక‌పోయాడు. దాంతో, చ‌రిత్రకు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచినా అంద‌రి చేత శ‌భాష్ అనిపించుకున్నాడు.ఈ టోర్నీలో అద్భుతంగా ఆడిన అత‌ను వ‌చ్చే ఏడాది జ‌రుగ‌బోయే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నమెంట్‌(Candidates Tournament 2024)కు అర్హత సాధించాడు.టై బ్రేక్‌లో ఓడిన‌ప్పటికీ కోట్లాది మంది మ‌న‌సు గెలుచుకున్నాడు.

#WATCH | Tamil Nadu | "It feels really great. I think it is good for Chess," says Indian chess grandmaster and 2023 FIDE World Cup runner-up R Praggnanandhaa, as his schoolmates, All India Chess Federation representatives and State Government representatives receive him at… pic.twitter.com/s2TpHCR7tz

— ANI (@ANI) August 30, 2023