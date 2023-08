Cabin Crew | విమానం రెక్కలపై నిల్చుని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చిన సిబ్బంది.. వీడియో

August 30, 2023 / 12:35 PM IST

Cabin Crew | ప్రయాణికులే కాదు.. విమాన సిబ్బంది కూడా తమ చేష్టలతో వివాదాల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా స్విస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ (Swiss International Air Lines )కు చెందిన సిబ్బంది కొందరు విమానం రెక్క (Plane Wing)పై ప్రమాదకరంగా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ.. ఫొటోలు దిగి అధికారుల ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.

అర్జెంటీనా (Argentina)లో స్విస్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన బోయింగ్‌ 777 విమానం సిబ్బంది కొందరు ప్రమాదకరంగా విమానం రెక్కపైకి వెళ్లి.. డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ఎయిర్‌లైన్స్‌లోని ఓ ఎయిర్‌ హోస్టెస్‌, క్యాబిన్‌ చీఫ్‌లు విమానం రెక్కలపై నిల్చుని పలు రకాల ఫోజులు ఇస్తూ ఫొటోలు దిగారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజీని ఎయిర్‌పోర్ట్ టెర్మినల్‌లో వేచి ఉన్న ఓ ప్రయాణికుడు తన కెమెరాలో బంధించడంతో అదికాస్తా ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది.

ఈ ఘటనపై స్విస్ ఎయిర్‌లైన్స్‌ స్పందించింది. సదరు సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. వీళ్ళు చేసిన పని విధ్వంసకరమైనది అని.. ఇలాంటి వాటిని ఉపేక్షించబోమని ఎయిర్ లైన్స్ అధికార ప్రతినిధి ఒకరు వెల్లడించారు. బోయింగ్ 777 విమానం రెక్కలు 16 .4 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయని తెలిపారు. సిబ్బంది విమానం రెక్కలపై నిల్చుని ఫొటోలు దిగిన సమయంలో లోపల ప్రయాణికులు ఎవరూ లేరని చెప్పారు. అయినా సిబ్బంది భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లఘించారని వారిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు వెల్లడించారు.

Moment air hostesses for #Swiss International Air Lines are caught on camera posing for selfies as they dance on wing of Boeing 777 in #BuenosAires, #Argentina pic.twitter.com/9lCwCrjVRA

— Hans Solo (@thandojo) August 27, 2023