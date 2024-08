August 31, 2024 / 06:29 PM IST

Priayansh Arya : పొట్టి క్రికెట్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం. భార‌త లెజెండ్ యువ‌రాజ్ సింగ్(Yuraj Singh) ఆరు సిక్స‌ర్ల ఫీట్‌ను ఓ యువ క్రికెట‌ర్ రిపీట్ చేశాడు. యువ‌కెర‌టం ప్రియాన్ష్ ఆర్యా(Priayansh Arya) ఒకే ఓవ‌ర్లో ఆరు సార్లు బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. అంతేకాదండోయ్.. మెరుపు శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. 50 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 10 సిక్స‌ర్ల‌తో సెంచ‌రీ బాదేశాడు. త‌ద్వారా ఐపీఎల్(IPL) మెగా వేలానికి ముందు ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ఫ్రాంచైజీల దృష్టిని ఆక‌ర్షించాడు.

ఢిల్లీ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ప్రియాన్ష్ ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా ఆడాడు. నార్త్ ఢిల్లీ స్ట్ర‌యిక‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోస్తూ బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించాడు. కేవ‌లం 50 బంతుల్లోనే 120 ర‌న్స్ కొట్టాడు. ప్రియన్ష్‌కు జ‌త‌గా మ‌రో శ‌త‌క వీరుడు ఆయుష్ బ‌దోని(165) సైతం బౌండ‌రీల మోత మోగించాడు.

HISTORY BY PRIYANSH ARYA. 🤯🔥

– Priyansh has hit 6 sixes in a single over in Delhi T20 league, A player to watch out in SMAT & IPL auction.pic.twitter.com/oe3VMsZ9t6

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 31, 2024