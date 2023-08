August 25, 2023 / 07:16 PM IST

WBF World Championships : వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌(WBF World Championships)లో భార‌త స్టార్ షట్ల‌ర్ హెచ్ఎస్ ప్ర‌ణ‌య్ (HS Prannoy) జోరు కొన‌సాగిస్తున్నాడు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో అత‌ను క్వార్ట‌ర్స్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఈ ఏడాది సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న ప్ర‌ణ‌య్‌కి ఇది వ‌రుస‌గా మూడో క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్ కావడం విశేషం. 16వ రౌండ్‌లో 9వ సీడ్ ప్ర‌ణ‌య్ సింగ‌పూర్‌కు చెందిన‌ లోహ్ కీన్ యేవ్(Loh Kean Yew)పై 21-18 15-21 21-19తో గెలుపొందాడు.

క్వార్ట‌ర్స్‌లో అత‌ను ఒలింపిక్ విజేత విక్ట‌ర్ అక్సెల్సెన్‌(Viktor Axelsen)ను ఢీ కొనే అవ‌కాశం ఉంది. వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ సెమీఫైన‌ల్ చేరని ప్ర‌ణ‌య్ ఈసారి ఆ అడ్డంకిని అధిగ‌మిస్తాడా? లేదా? అనేది చూడాలి.

Prannoy into the Quarterfinals of #BWFWorldChampionships after a thrilling match against the Former World Champion 💥👏

📸: @badmintonphoto#BWFWorldChampionships#Copenhagen2023#IndiaontheRise#BadmintonTwitter#Badminton

— BAI Media (@BAI_Media) August 24, 2023