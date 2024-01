January 28, 2024 / 11:37 AM IST

IND vs ENG : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో క్లాస్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఓలీ పోప్(Ollie Pope) డబుల్ సెంచ‌రీ చేజార్చుకున్నాడు. 196 ప‌రుగుల వ‌ద్ద రివ‌ర్స్ స్వీప్ ఆడి.. బుమ్రా బౌలింగ్‌లో బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, ఇంగ్లండ్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 420 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. టీమిండియా 231 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఓవ‌ర్‌నైట్ స్కోర్ 148తో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన పోప్ నాలుగో రోజూ అదే జోరు క‌న‌బ‌రిచాడు.

తొలి సెష‌న్‌లో రివ‌ర్స్ స్వీప్ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. భార‌త బౌల‌ర్ల స‌హ‌నాన్ని ప‌రీక్షిస్తూ ఇంగ్లండ్ స్కోర్ 400 దాటించాడు. టామ్‌ హ‌ర్ట్లే(34)తో క‌లిసి ఎనిమిదో వికెట్‌కు 80 ప‌రుగులు జోడించి ఇంగ్లండ్ ఆధిక్యాన్ని 200 దాటించాడు. అయితే.. హ‌ర్ట్లేను అశ్విన్ సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో బౌల్డ్ చేసిన త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లోనే జ‌డేజా మార్క్ వుడ్‌ను ఔట్ చేశాడు. అనంత‌రం బంతి అందుకున్న బుమ్రా.. పోప్ డబుల్ సెంచ‌రీ క‌ల‌ను క‌ల్ల‌లు చేశాడు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో బుమ్రా నాలుగు వికెట్లు, అశ్విన్ మూడు, జ‌డేజా రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

Jasprit Bumrah denies Ollie Pope an epic double 💔

Stand and applaud one of the all-time great Test knocks in India 👏https://t.co/WzuwYpQAGX | #INDvENG pic.twitter.com/psRSaKqc2c

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 28, 2024