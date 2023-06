June 3, 2023 / 09:51 PM IST

ENG vs IRE : ఆస్ట్రేలియాతో యాషెస్ సిరీస్‌(Ashes Series)కు ముందు ఇంగ్లండ్‌ బూస్టింగ్ విక్ట‌రీ సాధించింది. సొంత గ‌డ్డ‌పై లార్డ్స్‌లో ఐర్లాండ్‌తో జ‌రిగిన ఏకైక టెస్టులో ప‌ది వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఐరిష్ బ్యాట‌ర్లు ఆండీ మెక్‌బ్రైన్(86 నాటౌట్), మార్క్ అడైర్‌(88) పోరాడారు. దాంతో ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు ఇంగ్లండ్‌కు 12 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ మ్యాచ్‌తో టెస్టుల్లో ఆరంగేట్రం చేసిన జోష్ టంగ్(Josh Tongue) 5 వికెట్ల‌తో రాణించాడు.

నామ‌మాత్ర‌మైన టార్గెట్‌ను ఇంగ్లండ్ వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా ఛేదించింది. నాలుగు బంతులు ఆడిన‌ ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(12 నాటౌట్) మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు. దాంతో ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు భారీ విజ‌యం ద‌క్కింది. మ‌రో ఓపెన‌ర్ బెన్ డ‌కెట్‌(0) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్ డ‌బుల్ సెంచ‌రీ కొట్టిన ఓలీ పోప్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు.

