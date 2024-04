April 14, 2024 / 05:26 PM IST

KKR vs LSG : ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో మెరూన్, గ్రీన్ జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగిన ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ (Luckonw Super Giants) మోస్త‌రు స్కోర్ చేసింది. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో రాహుల్ సేన ఆది నుంచి త‌డ‌బ‌డింది. స్టార్క్(28/3) నిప్పులు చెల‌రేగ‌డంతో 95 ప‌రుగుల‌కే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది.

ఆ ద‌శ‌లో విధ్వ‌సంక ఆట‌గాడు నికోల‌స్ పూర‌న్(45) సిక్స‌ర్ల మోత మోగించ‌గా.. యువ‌కెర‌టం ఆయుష్ బ‌దొని(29)లు ఆదుకున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రూ ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో ల‌క్నో నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 161 ర‌న్స్ చేయ‌గ‌లిగింది. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల‌లో స్టార్క్ మూడు, వైభవ్ ఆరోరా ఒక‌ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

టాస్ ఓడిన ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌కు ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే షాక్ త‌గిలింది. ఓపెన‌ర్ డికాక్‌(10)ను వైభ‌వ్ అరోరా రెండో ఓవ‌ర్లోనే వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ కాసేప‌టికే స్టార్క్ బౌలింగ్‌లో దీప‌క్ హుడా(8) క్యాచ్ ఔట్ అయ్యాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో రెండు కీల‌క వికెట్లు ప‌డిన జ‌ట్టును ఆయుష్ బ‌దొని(25)తో క‌లిసి కేఎల్ రాహుల్ ఆదుకున్నారు.

Nicholas Pooran did his thing at the Eden Gardens with an important 45(32)

