December 21, 2023 / 04:42 PM IST

INDW vs AUSW : సొంత గ‌డ్డ‌పై భార‌త మ‌హిళ‌ల క్రికెట్ జ‌ట్టు(Womens cricketTeam) తిరుగులేని ఆధిప‌త్యం చెలాయిస్తోంది. ఇంగ్లండ్‌ను 347 ప‌రుగుల‌తో చిత్తు చేసిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్(Harmanprit Kaur) సేన ఆస్ట్రేలియాను హ‌డలెత్తిస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న‌ ఏకైక టెస్టులో భార‌త బౌల‌ర్లు మ‌రోసారి త‌మ‌ త‌డాఖా చూపించారు. వ‌స్త్రాక‌ర్,స్నేహ్ రానా దెబ్బ‌కు కంగారూ జ‌ట్టు 219 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది.

ఆ త‌ర్వాత ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన భార‌త్ వికెట్ కోల్పోకుండా ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్లు షెఫాలీ వ‌ర్మ‌(28), స్మృతి మంధానా(30) ధాటిగా ఆడుతున్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భార‌త్ ఇంకా 152 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

The tourists have been bowled out for a modest total at the Wankhede 🏏#INDvAUS 📝: https://t.co/JKwX67S7dI pic.twitter.com/oBzRffJiTB

— ICC (@ICC) December 21, 2023