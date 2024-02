February 7, 2024 / 01:24 PM IST

IPL 2024 : భార‌త స్టార్ వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) పున‌రాగ‌మ‌నానికి సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. కారు యాక్సిడెంట్ కార‌ణంగా ఏడాదికి పైగా ఆట‌కు దూర‌మైన ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌(IPL 2024)తో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వ‌నున్నాడు. అయితే.. పంత్ అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడుతాడా? లేదా? అనే అనుమానం అంద‌రిలో నెల‌కొంది. ఐపీఎల్ 2024 ఎడిష‌న్‌కు మ‌రో నెల రోజులే ఉండ‌డంతో.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ హెడ్‌కోచ్ రికీ పాంటింగ్(Ricky Ponting) అభిమానుల‌కు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పాడు. పంత్ 17వ సీజ‌న్‌లో అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడుతాడ‌ని స్ప‌ష్టం చేశాడు.

‘పంత్ ఒక డైన‌మిక్ ప్లేయ‌ర్. ఈసారి ఢిల్లీ కెప్టెన్ అత‌డే. గ‌త సీజ‌న్‌లో మేము అత‌డిని ఎంతో మిస్ అయ్యాం. పంత్ కూడా 17వ సీజ‌న్‌లో ఆడేందుకు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. అయితే.. అత‌డు మున‌ప‌టిలా ఆడుతాడా? లేదా? అనేది ఇప్పుడే చెప్ప‌లేం. సోష‌ల్ మీడియాలో అత‌డి వ‌ర్క‌వుట్ వీడియోలు చూస్తే.. వేగంగా ప‌రుగెడుతున్నాడు. ఫిట్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసుందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాన‌ని మాతో చెప్పాడు. మ‌రోవైపు మోగా టోర్నీలో మా తొలి మ్యాచ్‌కు ఆరు వారాలే టైమ్ ఉంది. అందుక‌ని ఈసారి వికెట్ కీపింగ్ అత‌డే చేస్తాడా? అనేది కూడా త్వ‌ర‌లోనే వెల్ల‌డిస్తాం’ అని పాంటింగ్ తెలిపాడు.

Will we see Rishabh Pant playing the whole #IPL2024 season? 🤔

Delhi Capitals coach Ricky Ponting shared his thoughts 👉 https://t.co/jWWgUmVrDS pic.twitter.com/S12hi2NLI4

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 7, 2024