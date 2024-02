IPL 2024 | ఐపీఎల్‌ మొదలయ్యేది అప్పుడే.. తేల్చేసిన ఛైర్మన్‌

February 20, 2024 / 03:37 PM IST

IPL 2024 | ప్రపంచ క్రికెట్‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని వేచిచూస్తున్న ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ – 17వ సీజన్‌ వచ్చే నెలలో మొదలవుతుందని బీసీసీఐ ఇదివరకే స్పష్టతనిచ్చినా తేదీ విషయంలో మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఈ ఏడాది దేశంలో సాధారణ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ను రెండు దఫాలుగా జరిపిస్తారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నా ప్రారంభ తేదీ మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. అయితే తాజాగా ఐపీఎల్‌ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ ఛైర్మన్‌ అరుణ్‌ ధుమాల్‌ ఈ టోర్నీ ప్రారంభమయ్యే తేదీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మార్చి 22 నుంచి 17వ సీజన్‌ను చెన్నై వేదికగా మొదలుపెట్టనున్నట్టు ధుమాల్‌ తెలిపాడు.

ఐఎఎన్‌ఎస్‌తో అరుణ్‌ ధుమాల్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘మార్చి 22 నుంచి ఐపీఎల్‌ -17ను ఆరంభించాలని మేం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాం. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలతోనే సమన్వయం చేసుకుంటున్నాం. టోర్నీలో కొంత షెడ్యూల్‌ను ముందు విడుదల చేస్తాం. ఈ సీజన్‌లో మ్యాచ్‌లు మొత్తం భారత్‌లోనే జరుగుతాయి..’ అని తెలిపాడు.

ధుమాల్‌ వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే ఈ సీజన్‌లో తొలి అంచె షెడ్యూల్‌ను ముందుగా ప్రకటించి ఆ తర్వాత జనరల్‌ ఎలక్షన్స్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం రెండో దఫా షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించే అవకాశముంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలోనే లోక్‌సభ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించే అవకాశముంది. అది ప్రకటించిన తర్వాతే ఐపీఎల్‌ ఫుల్‌ షెడ్యూల్‌పై పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.

