ODI World Cup 2023 : ప్ర‌పంచ క‌ప్ పోటీల‌కు ఇంకా ప‌దిహేను రోజులే ఉంది. దాంతో, ఐసీసీ(ICC), బీసీసీఐ(BCCI) ఈ మెగాటోర్నీకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఈ పోటీల‌కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ప్ర‌ధాన స్టేడియాల మ‌ర‌మ్మ‌తు ప్ర‌క్రియ పూర్తికావొచ్చింది. ప్ర‌పంచ క‌ప్ స్టేడియాల్లో ఒక‌టైన‌ కోల్‌క‌తాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్(Eden Gardens) స్టేడియం ఇప్పుడు కొత్త సొబ‌గుల‌తో త‌ళుక్కుమంటోంది.

డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నుంచి ప్రేక్ష‌కులు కూర్చొనే కుర్చీల వ‌ర‌కు అంతా అందంగా తీర్దిదిద్దారు. బీసీసీఐ మాజీ అధ్య‌క్షుడు సౌర‌భ్ గంగూలీ(Sourav Ganguly) మ‌ర‌మ్మ‌తు ప‌నులను ప‌ర్య‌వేక్షించిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం ఈ స్టేడియం కొత్త లుక్ ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

