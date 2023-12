December 22, 2023 / 04:07 PM IST

Philip Salt : ఇంగ్లండ్ న‌యా సంచ‌ల‌నం ఫిలిఫ్ సాల్ట్(Philip Salt) పొట్టి క్రికెట్‌లో ప్ర‌కంప‌న‌లు సృష్టిస్తున్నాడు. వెస్టిండీస్ గ‌డ్డ‌పై ముగిసిన టీ20 సిరీస్‌(T20 Series)లో ఈ చిచ్చ‌ర పిడుగు వ‌రుస శ‌త‌కాల‌తో హ‌డ‌లెత్తించాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే సాల్ట్ టీ20 ఫార్మాట్ ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌(Bilateral Series)లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు బాదిన క్రికెట‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. త‌ద్వారా పాకిస్థాన్ ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మద్ రిజ్వాన్(Mohammad Rizwan) ఏడాది క్రితం నెల‌కొల్పిన ఆల్ టైమ్ రికార్డును సాల్ట్ బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై మొత్తం 5 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ 185.95 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో 331 ర‌న్స్ కొట్టాడు. అత‌డి విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌లో రెండు సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మద్ రిజ్వాన్ ఇంగ్లండ్‌పై 63.20 స‌గ‌టుతో 316 ర‌న్స్ చేశాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ అదే అత్యుత్త‌మ రికార్డుగా ఉంది. కానీ, సాల్ట్ త‌న‌ విధ్వ‌సంక బ్యాటింగ్‌తో రిజ్వాన్ రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అయితే.. సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో టీ20లో సాల్ట్ 38 ప‌రుగుల‌కే వెనుదిరిగాడు.ఈ మ్యాచ్‌లో నెగ్గిన విండీస్ 3-2తో సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంది.

