March 2, 2024 / 09:06 PM IST

WPL 2024 MI vs RCB : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) కీల‌క మ్యాచ్‌లో త‌డ‌బ‌డింది. ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) బౌల‌ర్లు విజృంభించ‌డంతో నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 131 ప‌రుగులు చేసిందంతే. అది కూడా అలీసా పెర్రీ(44 నాటౌట్), జార్జియ వ‌రేహ‌మ్‌(27) పోరాట‌తో ఆ మాత్రం స్కోర్ కొట్టగ‌లిగింది. ముంబై బౌల‌ర్ల‌లో పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్, నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్‌లు త‌లా రెండు వికెట్లు తీశారు. సైకా ఇషాక్‌, అమేలియా చెరొక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆర్సీబీకి మూడో ఓవ‌ర్లోనే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. డేంజర‌స్ స్మృతి మంధానా(9)ను ఇసీ వాంగ్ వెన‌క్కి పంపింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన స‌బ్బినేని మేఘ‌న‌(11), సోఫీ డెవిన్(9) ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు.

