March 23, 2024 / 04:59 PM IST

PCB : పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం నెల‌కొంది. ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు మాజీ అధ్య‌క్షుడు శ‌హ‌ర్యార్ ఖాన్(Shaharyar Khan) క‌న్నుమూశాడు. రెండు ప‌ర్యాయాలు పీసీబీ బాస్‌గా సేవ‌లందించిన ఖాన్ శ‌నివారం 89 ఏండ్ల వ‌య‌సులో ప్రాణాలు విడిచాడు. దాంతో, పాక్ మాజీ ఆట‌గాళ్లు సంతాపం వ్య‌క్తం చేశారు. ‘పీసీబీ త‌ర‌ఫున ఖాన్ కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియ‌జేస్తున్నా. ఆయ‌న ఒక మంచి ప‌రిపాల‌కుడు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌కు నిబ‌ద్ధ‌త‌తో సేవ‌లందించాడు’ అని పీసీబీ ప్ర‌స్తుత అధ్య‌క్షుడు మొహ్సిన్ న‌ఖ్వీ ఓ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

The PCB, through its Chairman, Board of Governors and employees, expresses deep sadness over the passing of former Chairman PCB Shaharyar Khan. Our heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/IOmJWAJLu3

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 23, 2024