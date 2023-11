Pat Cummins | స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు తీవ్ర నిరాశ.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో లభించని స్వాగతం.. వీడియో

Pat Cummins | భారత్‌లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే ప్రపంచకప్‌ (World Cup 2023)లో విజయం సాధించి.. స్వదేశంలో అడుగుపెట్టిన ఆస్ట్రేలియా (Australia) క్రికెట్‌ జట్టుకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది.

November 22, 2023 / 04:17 PM IST

Pat Cummins | భారత్‌లో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే ప్రపంచకప్‌ (World Cup 2023)లో విజయం సాధించి.. స్వదేశంలో అడుగుపెట్టిన ఆస్ట్రేలియా (Australia) క్రికెట్‌ జట్టుకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌తో సగర్వంగా సొంత గడ్డపై కాలుమోపగా.. స్వాగతం పలికేందుకు ఏ ఒక్కరూ రాలేదు. దీంతో వారు తీవ్ర నిరాశ చెందారు.

ఆదివారం అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా మధ్య ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌ పోరు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు భారీ విజయంతో కప్పు ఎగరేసుకుపోయింది. ఇక మ్యాచ్‌ అనంతరం వారు స్వదేశానికి వెళ్లారు. సాధారణంగా ఏ దేశమైన తమ క్రికెటర్లు కప్పు గెలుచుకొస్తే.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే భారీగా స్వాగతం పలుకుతుంటారు. టపాసుల మోత, బ్యాండు, పూల వర్షంతో క్రికెటర్లను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తుంటారు. అయితే, ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌ జట్టు విషయంలో అలా జరగలేదు. ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌తో స్వదేశంలో అడుగుపెట్టిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ పాట్ క‌మిన్స్(Pat Cumins) సహా ఇతర ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి స్వాగతం లభించలేదు.

వారు అక్కడ ల్యాండ్‌ అయిన సమయంలో ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఉన్న వాళ్లు కూడా క్రికెటర్స్‌ను పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. అక్కడున్న మీడియా వాళ్లు మాత్రం ఫొటోస్‌ తీశారు. అంతకు మించిన హడావుడి ఏమీ అక్కడ కనిపించలేదు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ‘ఇంతకీ ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లను ఆస్ట్రేలియాలో ప్రసారం చేశారా..? లేదా..?’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

This is Pat Cummins’ welcome at airport. 😭 Looks like cricket World Cup wasn’t telecasted in Australia. pic.twitter.com/0y4wihHV7A — Silly Point (@FarziCricketer) November 22, 2023

ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఆసీస్‌కు టెస్టు గ‌ద‌(TestMace)ను అందించిన క‌మిన్స్ తాజాగా వ‌ర‌ల్డ్ ట్రోఫీని క‌ట్టబెట్టాడు. దాంతో, ఒకే ఏడాది దేశానికి రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన కెప్టెన్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అంతేకాదు ఐదో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ అందుకున్నఆసీస్ సార‌థిగా క‌మిన్స్ గుర్తింపు సాధించాడు. క‌మిన్స్ కంటే ముందు అలెన్ బోర్డర్(1987), స్టీవ్ వా(1999), రికీ పాంటింగ్‌(2003, 2007), మైఖేల్ క్లార్క్(2015) కంగారూ జ‌ట్టును విశ్వవిజేత‌గా నిలిపారు. కాగా, ఆదివారం జరిగిన ప్రపంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త్‌పై 6 వికెట్లతో గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా ఆరోసారి విశ్వవిజేత‌గా అవ‌త‌రించింది.

Pat Cummins arrives at an Australian airport. Just a few sports journalists clicking photos and regular passengers minding their own business. Isse zyada log to hamare yaha JCB ki khudaai dekhne ke liye khade ho jaate hain. pic.twitter.com/maq5GBEgnj — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 22, 2023

Pat Cummins arriving australia with the world cup trophy pic.twitter.com/Pep7T0fAq2 — PrinCe (@Prince8bx) November 22, 2023

No excitement? Pat Cummins returns home after winning the World Cup but there ain’t many people to receive the World Champions.pic.twitter.com/yb5Ya6S6iz — Cricketopia (@CricketopiaCom) November 22, 2023

