March 12, 2024 / 01:20 PM IST

IPL 2024 : మ‌రో ప‌దిరోజుల్లో క్రికెట్ పండుగ.. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌ షురూ కానుంది. మండుటెండ్ల‌లో అభిమానుల‌కు వినోదాన్ని పంచే ఈ మెగాటోర్నీకి ముందు భార‌త క్రికెట్ బోర్డు(BCCI) కీల‌క ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. స్టార్ వికెట్ కీపర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) పున‌రామ‌నంపై నెల‌కొన్న ప‌లు సందేహాల‌కు తెర‌దించింది. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ సీజ‌న్‌(IPL 2024)లో పంత్ వికెట్ కీప‌ర్, బ్యాట‌ర్‌గా ఆడేందుకు అనుమ‌తించింది. అంతేకాదు స్టార్ పేస‌ర్లు మ‌మ్మ‌ద్ ష‌మీ, ప్ర‌సిధ్ కృష్ణ‌లు సీజ‌న్ మొత్తానికి దూరం అయ్యార‌ని బీసీసీఐ వెల్ల‌డించింది.

ఐపీఎల్‌లో కీల‌క ఆట‌గాళ్లు ఆడ‌డంపై మంగ‌ళ‌వారం బీసీసీఐ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టింది. ‘2022 డిసెంబ‌ర్ 30వ తేదీన‌ ఘోరమైన కారు ప్ర‌మాదం. 14 నెల‌ల రిహాబిలిటేష‌న్, క‌ష్ట‌మైన వ్యాయామాల అనంత‌రం ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో పంత్ వికెట్ కీప‌ర్, బ్యాట‌ర్‌గా ఆడ‌నున్నాడు. పేస‌ర్లు ష‌మీ, ప్ర‌సిధ్‌లు టోర్నీలో బ‌రిలోకి దిగ‌డం లేదు’ అని రాసుకొచ్చింది.

🚨 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗻 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁:

After undergoing an extensive 14-month rehab and recovery process, following a life-threatening road mishap on December 30th, 2022, @RishabhPant17 has now been declared fit as a wicket-keeper batter for the upcoming #TATA @IPL 2024…

— BCCI (@BCCI) March 12, 2024