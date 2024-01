January 15, 2024 / 03:11 PM IST

Haris Rauf: పాకిస్తాన్‌ పేసర్‌ హరీస్‌ రౌఫ్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించబోతున్నాడా..? అంటే అవుననే అంటున్నాయి పాకిస్తాన్‌ మీడియా కథనాలు.. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో వైఫల్యం తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌ ఆడేందుకు ఆసక్తి చూపని హరీస్‌ రౌఫ్‌.. త్వరలోనే రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించబోతున్నట్టు సమాచారం. ఆసీస్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్న రౌఫ్‌.. ఇదే సమయంలో జరిగిన బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌లో మాత్రం ఆడాడు. దీంతో హరీస్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. జాతీయ జట్టులో ఉండి తనకు ఇష్టమైనప్పుడు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌ ఆడితే విమర్శలు ఎదుర్కోవడం కంటే రిటైర్మెంట్‌ అవడమే బెటర్‌ అన్న భావనలో హరీస్‌ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఆసీస్‌తో సిరీస్‌లో తనకు విశ్రాంతి కావాలని కోరిన రౌఫ్‌.. బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌ ఆడటంపై పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ డైరెక్టర్‌ మహ్మద్‌ హఫీజ్‌ అతడిపై బహిరంగంగానే విమర్శలు గుప్పించాడు. కంగారూలతో టెస్టు సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్నా రౌఫ్‌ మాత్రం.. న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఆడుతున్నాడు. కివీస్‌తో ఆదివారం ముగిసిన రెండో టీ20లో రౌఫ్‌.. నాలుగు ఓవర్లు వేసి 38 పరుగులిచ్చి మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఫస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో కూడా అతడు రెండు వికెట్లు తీశాడు.

Speedster Haris Rauf was considering taking retirement from international cricket, as per Cricket Pakistan 🇵🇰🤯

Haris was disheartened by the criticism after withdrawing from Test squad against Australia. After consulting with friends, he reversed his decision 👀 #NZvsPAK pic.twitter.com/xA67oIIk0C

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 15, 2024