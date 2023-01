January 17, 2023 / 12:28 PM IST

Babar Azam | పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్‌ హనీట్రాప్‌లో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సహచర క్రికెటర్‌ ప్రేయసికి బాబర్‌ లైంగిక సందేశాలు పంపించాడనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన పలు ప్రైవేట్ వీడియోలు, ఫొటోలు, ఆడియో రికార్డింగ్స్, మహిళతో చేసిన చాటింగ్ స్ర్కీన్ షాట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ‘నాతో నువ్వు ఇలానే సెక్స్ చాటింగ్ చేస్తుంటే.. నీ ప్రియుడు జట్టు నుంచి ఎప్పటికీ బయటికి వెళ్లడు’ అంటూ సదరు మహిళకు బాబర్ హామీ ఇచ్చినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

ఈ ఘటనతో బాబర్‌పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే, అభిమానులు మాత్రం బాబర్‌కు సపోర్ట్‌గా నిలుస్తున్నారు. వీడియోలు, ఫొటోల్లో ఉన్నది బాబర్ కాదని, ఆ ఫొటోలు కొందరు కావాలనే మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారని అంటున్నారు. బాబర్‌ ఇలాంటి పనులు చేయడు అంటూ అతనికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

Babar Azam sexting with gf of another Pakistan cricketer and promising her that her bf won’t be out of team if she keeps sexting with him is just 👎🏿

I hope allah is watching all this .

pic.twitter.com/nlKEp55dUB

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) January 15, 2023