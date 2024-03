March 12, 2024 / 05:48 PM IST

CAA | పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ)ను అమలు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం ఉత్తర్వులు వెలువరించిన నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ దానిష్‌ కనేరియా హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ నిర్ణయం వల్ల పాకిస్తాన్‌లో ఉంటున్న హిందూవులు స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటున్నారని ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా స్పందించాడు. సీఏఏను అమలుచేసినందుకు గాను ప్రధానిమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాకు కనేరియా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

కేంద్రం సీఏఏ అమలు ప్రకటన వెలువరించిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి కనేరియా ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘పాకిస్తాన్‌ లోని హిందువులు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని నోటిఫై చేసినందుకు పీఎం మోడీ, అమిత్‌ షా లకు కృతజ్ఞతలు’ అని రాసుకొచ్చాడు. సీఏఏపై 2019లో భారత్‌తో పాటు ఇతర దేశాల్లో విమర్శలు వెల్లువెత్తగా కనేరియా మాత్రం ఈ చట్టానికి మద్దతుగా నిలిచాడు. పాకిస్తాన్‌లోని సింధ్‌లో జన్మించిన కనేరియా.. ఆ దేశంలో రెండో హిందూ క్రికెటర్‌ (అంతకుముందు అనిల్‌ దల్పట్‌). 2000 నుంచి 2010 వరకూ పాక్‌ తరఫున 61 టెస్టులు, 18 వన్డేలు ఆడాడు. టెస్టులలో అతడి ఖాతాలో 261 వికెట్లు ఉన్నాయి.

Pakistani Hindus will now be able to breathe in open air. #CAA

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) March 11, 2024