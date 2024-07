July 14, 2024 / 07:12 PM IST

Billy Ibadulla : పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట‌ర్ బిల్లీ ఇబ‌దుల్లా(Billy Ibadulla) క‌న్నుమూశాడు. పాక్ త‌ర‌ఫున చెక్కు చెద‌ర‌ని రికార్డు నెల‌కొల్పిన ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ 88 ఏండ్ల వ‌య‌సులో తుది శ్వాస విడిచాడు. జూలై 12వ తేదీన ఆయ‌న మ‌ర‌ణించిన‌ట్టు పాక్ బోర్డు వెల్ల‌డించింది. ఇబ‌దుల్లా మ‌ర‌ణ వార్త తెలియ‌గానే పాక్ క్రికెట్‌లో విషాదం నెల‌కొంది. పీసీబీ అధ్య‌క్షుడు మొహ్సిన్ న‌ఖ్వీతో పాటు ప‌లువురు మాజీ క్రికెట‌ర్లు సంతాపం తెలియ‌జేశారు.

పాకిస్థాన్ త‌ర‌ఫున‌ ఇబ‌దుల్లా 1964లో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. మొద‌టి మ్యాచ్‌లోనే ఆస్ట్రేలియాపై శ‌త‌కంతో మెరిశాడు. 330 బంతులు ఎదుర్కొన్న‌ ఇబ‌దుల్లా 20 ఫోర్ల‌తో 166 ప‌రుగులు చేశాడు. అంతేకాదు 249 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యంతో రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. దాంతో, ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో కొత్త తార దూసుకొచ్చాడ‌ని అనుకున్నారంతా. కానీ, ఇబ‌దుల్లా కేవ‌లం నాలుగు టెస్టులు మాత్ర‌మే ఆడాడు.

The PCB is deeply saddened by the passing of former Test cricketer Khalid Ibadulla on 12 July. He played four Tests from 1964 to 1967, scoring 253 runs, and was the first Pakistan batter to score a century on Test debut. In 417 first-class matches, he amassed 17,078 runs and took… pic.twitter.com/MIyOEpE3UW

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 14, 2024