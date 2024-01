January 17, 2024 / 05:26 PM IST

Azam Khan: పాకిస్తాన్‌ యువ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ అజం ఖాన్‌ను న్యూజిలాండ్‌లో తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది. అజం ఖాన్‌ బ్యాటింగ్‌కు రాగానే స్టేడియంలో డీజేను ఆపరేట్‌ చేస్తున్న వ్యక్తి.. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ రెజ్లర్లు వచ్చేప్పుడు ప్లే చేసే ‘ది బిగ్‌ షో’ థీమ్‌ సాంగ్‌ను ప్లే చేశాడు. దీంతో పాక్‌ ఫ్యాన్స్‌ డీజేతో పాటు కివీస్‌ జట్టు తీరుపైనా అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక క్రికెటర్‌ను ఇలా అవమానించడం తగదని వాపోతున్నారు.

న్యూజిలాండ్‌ – పాకిస్తాన్‌ మధ్య డునెడిన్‌ వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో భాగంగా ఫకర్‌ జమాన్‌ ఔట్‌ అవగానే అజం ఖాన్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో స్టేడియంలో పాటలను ప్లే చేస్తున్న డీజే.. ది బిగ్‌ షో థీమ్‌ సాంగ్‌ను ప్లే చేశాడు. దీనిపై పాక్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా మండిపడుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో అజం ఖాన్‌.. ఏడు బంతుల్లో పది పరుగులు చేశాడు.

Hahahaha previously crowd used to wear ghost attire to tease Haris sohail. Now they are putting up Big Show music on Azam Khan’s entrance.

Kiwis are not that nicee 🤣🤣🤣#PAKvsNZ #AzamKhan pic.twitter.com/ANOAStGpGW

— Zeeshan Khalid (@izeekayy) January 17, 2024