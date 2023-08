August 17, 2023 / 03:42 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: రాబోయే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(Pakistan Cricket Board) త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ఆగ‌స్టు 14వ తేదీన ఓ వీడియో పోస్టు చేసింది. పాక్‌లో క్రికెట్‌ను ప్ర‌మోట్ చేయాల‌న్న ఉద్దేశంతో ఆ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. అయితే ఆ వీడియోపై తీవ్ర అభ్యంత‌రాలు వ్య‌క్తం అయ్యాయి. ఆగ‌స్టు 14వ తేదీన పోస్టు చేసిన వీడియోను త‌క్ష‌ణ‌మే డిలీట్ చేయాల‌ని మాజీ క్రికెటర్‌ వ‌సీం అక్రం డిమాండ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో మాజీ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు చెందిన విజువ‌ల్స్ లేవని ఆరోప‌ణ‌లు వ‌చ్చాయి. 1992లో వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచిన జ‌ట్టుకు ఇమ్రాన్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నారు.

ఇంట‌ర్నెట్‌లో తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు రావ‌డంతో.. ఆ వీడియోను డిలీట్ చేశారు. ఇవాళ ఆ వీడియో స్థానంలో మ‌రో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ 2023 ప్ర‌మోష‌న్ కోసం కొత్త వీడియోను రిలీజ్ చేశామ‌ని, ఆగ‌స్టు 14వ తేదీన అప్‌లోడ్ చేసిన వీడియోలో లెన్త్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని విజువ‌ల్స్ చూపించ‌లేక‌పోయామ‌ని, కొన్ని క్లిప్స్ మిస్ అయ్యాయ‌ని, తాజా వ‌ర్ష‌న్ వీడియోలో అన్ని క్లిప్‌ను చూపించామ‌ని పీసీబీ పేర్కొన్న‌ది. కొత్త వీడియోలో ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు చెందిన నాలుగు క్లిప్స్‌ను జోడించారు.

The PCB has launched a promotional campaign leading up to the CWC 2023. One of the videos was uploaded on 14th August 2023. Due to its length, the video was abridged and some important clips were missing. This has been rectified in the complete version of the video ⤵️ pic.twitter.com/Rz2OBDyI9i

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 16, 2023