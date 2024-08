August 30, 2024 / 03:40 PM IST

PAK vs BAN : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై టెస్టుల్లో బోణీ కోసం నిరీక్షిస్తున్న పాకిస్థాన్‌(Pakistan)కు భారీ షాక్. రావ‌ల్పిండిలో జ‌ర‌గ‌నున్న‌ రెండో టెస్టులో విజ‌యంపై క‌న్నేసిన ఆ జ‌ట్టుకు వ‌రుణుడు ఝ‌ల‌క్ ఇచ్చాడు. ఆగ‌స్టు 29 గురువారం రాత్రి నుంచి కుండ‌పోతగా కురిసిన వాన శుక్ర‌వారం(ఆగ‌స్టు 30) నాడు కూడా వ‌ద‌ల్లేదు. టాస్ వేసే అవ‌కాశం ఇవ్వ‌ని వ‌రుణుడు శాంతిస్తే ఒట్టు.

లంచ్ టైమ్ అయినా రావ‌ల్పిండిలో చిన‌కులు త‌గ్గ‌లేదు. దాంతో, స్టేడియమంతా నీటితో నిండిపోయింది. ఇక వాన త‌గ్గినా కూడా ఔట్‌ఫీల్డ్‌ను ఆర‌బెట్టేందుకు చాలా స‌మ‌యం ప‌డుతుంది. అంద‌క‌ని అంపైర్లు ఇరుజ‌ట్ల కెప్టెన్ల‌తో మాట్లాడి తొల రోజు ఆట‌ను ర‌ద్దు చేస్తున్న‌ట్టు చెప్పారు. ఒక‌వేళ ఆగ‌స్టు 31, శ‌నివారం వాన లేకుంటే య‌థావిధిగా ఉద‌యం 10 గంట‌ల‌కు మ్యాచ్ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది.

The opening day of the second #PAKvBAN Test has been washed out!https://t.co/XC83cZ62Mi pic.twitter.com/lkSJjzZupk

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 30, 2024