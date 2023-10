October 20, 2023 / 10:25 AM IST

న్యూఢిల్లీ: వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో ఇండియాపై బంగ్లాదేశ్ గెలిస్తే, అప్పుడు ఆ దేశ క్రికెట‌ర్‌తో ఢాకాలో డేటింగ్ చేస్తాన‌ని పాకిస్థాన్ న‌టి(Pakistan Actress) సేహ‌ర్ షిన్వారి వెల్ల‌డించిన విషయం తెలిసిందే. కానీ గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఇండియా జ‌ట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌పై విజ‌యం సాధించింది. పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఇండియా నెగ్గిన త‌ర్వాత .. బంగ్లా క్రికెట‌ర్ల‌ను రెచ్చ‌గొట్టే రీతిలో పాక్ న‌టి పోస్టు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే బంగ్లా కూడా ఓడిపోవ‌డంతో ఆ న‌టి ఇప్పుడు కొత్త డైలాగ్ కొట్టారు. షెన్వార్ కోరిక తీర‌క‌పోవ‌డంతో.. ఆమె కొంత ఓదార్పు వ్యాఖ్య‌లు చేసింది. బెంగాలీ టైగ‌ర్స్ బాగా ఆడార‌ని, క‌నీసం మీరైనా ఇండియాకు స్వంత‌గ‌డ్డ‌పై గ‌ట్టి పోటీ ఇచ్చార‌ని ఆమె పేర్కొన్న‌ది. త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ఆమె ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేసింది.

Well played Bengali Tigers. At least you guys challanged Indian team on their home ground.👏😊

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) October 19, 2023