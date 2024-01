PAK vs AUS 3rd Test: కీలక ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతినిచ్చిన పాక్‌.. మూడో టెస్టుకు ఇరు జట్ల ప్రకటన

January 2, 2024 / 12:46 PM IST

PAK vs AUS 3rd Test: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్తాన్‌.. రేపట్నుంచి (జనవరి 3) సిడ్నీ వేదికగా జరగాల్సిన మూడో టెస్టులో కంగారూలతో తలపడబోయే ఫైనల్‌ లెవన్‌ను ప్రకటించింది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఇదివరకే రెండు టెస్టులను గెలిచి సిరీస్‌ సొంతం చేసుకున్న ఆసీస్‌ కూడా తుది జట్టున వెల్లడించింది. పాకిస్తాన్‌ జట్టులో రెండు కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోగా ఆస్ట్రేలియా మాత్రం మార్పులు లేకుండా బరిలోకి దిగుతోంది. పాక్‌ స్టార్‌ ఓపెనర్‌ ఇమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌ను తప్పించిన ఆ జట్టు.. స్టార్‌ పేసర్‌ షహీన్‌ షా అఫ్రిదికి రెస్ట్‌ ఇచ్చి యువ ఆటగాళ్లను జట్టులోకి తీసుకుంది.

మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా పెర్త్‌, మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా జరిగిన రెండు టెస్టులలో ఇమామ్‌ అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌లలో అతడు చేసింది ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ మాత్రమే. మెల్‌బోర్న్‌ టెస్టులో అయితే అతడు జిడ్డు బ్యాటింగ్‌తో విసుగుతెప్పించాడు. దీంతో పాక్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌.. ఇమామ్‌పై వేటు వేసి యువ ఓపెనర్‌ సయీమ్‌ అయూబ్‌ను తుదిజట్టులోకి తీసుకుంది. ఇక షహీన్‌ షా అఫ్రిది కూడా పెర్త్‌ టెస్టులో అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. కానీ బాక్సింగ్‌ టెస్టులో మాత్రం ఫర్వాలేదనిపించాడు.

కాగా పాకిస్తాన్‌ త్వరలోనే న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌ ఆడనున్న నేపథ్యంలో షహీన్‌కు విశ్రాంతినిచ్చింది. పాక్‌ టీ20 జట్టుకు షహీన్‌ సారథిగా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. షహీన్‌ స్థానంలో స్పిన్నర్‌ సాజిద్‌ ఖాన్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఆఖరి టెస్టు ఆడుతున్న నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా.. ఈ టెస్టునూ గెలిచి అతడికి కానుకగా ఇవ్వాలని భావిస్తోంది.

