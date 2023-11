November 25, 2023 / 09:42 PM IST

Imam Ul Haq : పాకిస్థాన్ ఓపెన‌ర్ ఇమాముల్ హ‌క్‌(Imam Ul Haq) ఓ ఇంటివాడ‌య్యాడు. నార్వేకు చెందిన డాక్ట‌ర్‌ అన్మోల్ మ‌హ‌మూద్‌(Anmol Mehmood)ను శ‌నివారం ఇమామ్ పెండ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని అత‌డు ఎక్స్ వేదిక‌గా అభిమానుల‌తో పంచుకున్నాడు. త‌మ పెండ్లి వేడుక ఫొటోల్ని పోస్ట్ చేసిన ఇమామూల్ వాటికి.. ‘ఈరోజుతో మేము భార్యాభ‌ర్త‌లం మాత్రమే కాలేదు.. మా ప్రేమ‌కు పునాది అయిన‌ స్నేహ‌ బంధాన్ని మ‌రింత ప‌దిలం చేసుకున్నాం. ఈరోజు నేను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌ను మాత్ర‌మే పెండ్లి చేసుకోవ‌డ‌మే కాకుండా నీ గుండె గూటిలో స్థానం సంపాదించాను’ అని క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. ఈ ఫొటోలు చూసిన పాక్ క్రికెట‌ర్లు, అభిమానులు కొత్త జంట‌కు అభినందన‌లు తెలుపుతూ పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు.

Today, we’ve not only become partners for life but have also solidified the bond of best friendship, which has always been the foundation of our love story. Today, I not only married my best friend ,but also found my forever home in your heart. Keep us in your prayers.💍💫❤️ pic.twitter.com/DXHYqKeAUB

— Imam Ul Haq (@ImamUlHaq12) November 25, 2023