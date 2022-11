November 20, 2022 / 07:32 PM IST

Shaheen Afridi : పాకిస్థాన్ పేస్ బౌల‌ర్ షాహీన్ ఆఫ్రీదికి ఆదివారం అపెండిక్స్ ఆప‌రేష‌న్ జ‌రిగింది. ఈ విష‌యాన్ని ఆఫ్రీది స్వ‌యంగా ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా అభిమానుల‌తో పంచుకున్నాడు. ‘నాకు ఈరోజు అపెండిక్స్ స‌ర్జ‌రీ జ‌రిగింది. దేవుడి ద‌య‌వ‌ల్ల బాగానే ఉన్నాను. మీరు ప్రార్థ‌న చేసే స‌మ‌యంలో న‌న్ను గుర్తుపెట్టుకోండి’ అంటూ ఆఫ్రీది ఎమోష‌న‌ల్‌ ట్వీట్ చేశాడు.

మోకాలి గాయం కార‌ణంగా షాహిన్ ఆఫ్రీది ఈ ఏడాది ఆసియా క‌ప్ టోర్నికి ఎంపిక‌వ్వ‌లేదు. గాయం నుంచి కోలుకుని టీ 20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఆడాడు. ఫైనల్లో బ్రూక్స్ క్యాచ్ అందుకునే క్ర‌మంలో షాహీన్ ఆఫ్రీది మోకాలికి గాయం అయింది. దాంతో, అత‌ను బాధ‌తో విల‌విల‌లాడుతూ మైదానం వీడాడే. కొంచెం సేప‌టి త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్టి, బౌలింగ్ చేశాడు. ఫైన‌ల్లో ఇంగ్లండ్ 5 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్థాన్‌పై విజ‌యం సాధించింది. ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు డిసెంబ‌ర్‌లో పాకిస్థాన్ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నుంది. ఆలోపు ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ కోలుకుంటాడా? లేదా? అనే ఆందోళ‌న‌లో పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఉంది.

Had an appendectomy today but Alhumdulillah feeling better. Remember me in your prayers. 🤲 pic.twitter.com/M70HWwl9Cn

