July 27, 2024 / 07:54 PM IST

IND vs SL : తొలి టీ20లో భార‌త జ‌ట్టు భారీ స్కోర్ దిశ‌గా ప‌య‌నిస్తోంది. టాస్ ఓడిన టీమిండియాకు యువ ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(40), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(34)లు అదిరే అరంభ‌మిచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(28), రిష‌భ్ పంత్‌(9)లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మించే ప‌నిలో ఉన్నారు. జోడించారు. 10 ఓవ‌ర్ల‌కు భార‌త్ స్కోర్.. 111/2.

తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(40), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(34)లు లంక బౌల‌ర్ల‌ను చీల్చిచెండాడుతూ బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించారు. ఇద్ద‌రూ పోటాపోటీగా బౌండ‌రీలు కొట్ట‌డంతో స్కోర్ బోర్డు ప‌రుగ‌లు పెట్టింది. 5 ఓవ‌ర్లకే స్కోర్ 50 దాటింది.

