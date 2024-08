August 16, 2024 / 03:40 PM IST

Imane Khelif : ఒలింపిక్ వివాదాస్ప‌ద బాక్స‌ర్ ఇమ‌నె ఖెలిఫ్‌ (Imane Khelif) కొత్త లుక్‌లో ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చింది. ‘పురుష బాక్స‌ర్’ నింద‌తోనే పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో స్వ‌ర్ణంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన ఈ అల్జీరియా బాక్స‌ర్.. తాజాగా కొత్త లుక్‌లో క‌నిపించింది. అచ్చం అమ్మాయిని త‌ల‌పించేలా ఓ వీడియో విడుద‌ల చేసింది. అందులో ఇమ‌నెను చూసిన‌వాళ్లంతా అవును క‌దా.. ‘అమ్మాయే’ అని అన‌క‌మాన‌రు.

పూల డిజైన్లతో కూడిన డ్రెస్ ధ‌రించి మెడ‌లో ఒలింపిక్ స్వ‌ర్ణాన్ని వేసుకొని ఇమ‌నె ఓ న‌వ్వు విసురుతూ కెమెరాకు ఫోజిచ్చింది. నిండైన జ‌ట్టును నుదిటికి ఇరువైప‌లా విప్పార‌దీసి.. చెవుల‌కు పూల కొమ్మ‌ల్లాంటి జుంకాల‌తో ఇమ‌నె చాలా స్ట‌యిలిష్‌గా ఉంది. త‌న‌పై వ‌స్తున్న వార్త‌లకు తాజా ఫొటోతో చెక్ పెడుతూ అంద‌ర్నీ షాక్‌కు గురి చేసింది ఇమ‌నె. ఆమె వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Algerian boxer Imane Khelif shows off dramatic new feminine makeover, days after winning gold at the Paris Olympics. pic.twitter.com/6nlFR9HSJr

— Oli London (@OliLondonTV) August 15, 2024