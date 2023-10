PAK vs AUS | అమ్మో బాంబు..! అగ్నిప్రమాదాన్ని బాంబ్ బ్లాస్ట్ అని చిత్రీకరిస్తున్న పాకిస్తాన్

October 19, 2023 / 04:56 PM IST

PAK vs AUS | భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆతిథ్య దేశాన్ని ఎలాగైనా బద్నాం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్న పాకిస్తాన్‌ మీడియా.. బెంగళూరులో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాన్ని కూడా వదలడం లేదు. శుక్రవారం (అక్టోబర్‌ 20) పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు.. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాను ఢీకొట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఉదయం బెంగళూరులో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదాన్ని అక్కడి మీడియా సంస్థలు బాంబు పేలుళ్లుగా చిత్రీకరిస్తూ బీసీసీఐని బద్నాం చేసే కార్యక్రమాన్ని ఎత్తుకున్నాయి. భారత్‌పై బురదజల్లేందుకు గాను అబద్దాలను పనిగట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నాయి.

గురువారం ఉదయం మడ్‌పైప్‌ కేఫ్‌లో సిలిండర్‌ పేలి మంటలు వ్యాపించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. వీటిని షేర్‌ చేస్తూ పలువురు పాకిస్తాన్‌ జర్నలిస్టులు.. ‘బ్రేకింగ్‌ న్యూస్‌ :బెంగళూరులో బాంబు పేలుళ్లు.. వరల్డ్‌ కప్‌ లో పాకిస్తాన్‌ భద్రతపై అనుమానాలు.. బాబర్‌ టీమ్‌ సేఫ్‌గా ఉన్నట్టు సమాచారం..’ అంటూ ట్వీట్స్‌ వర్షం కురిపించారు.

ICC events in India:

2023 WC (ongoing)

2025 Women’s WC

2026 T20 WC

2029 CT

2031 WC

Pakistanis spreading misinformation about the cylinder blast ensured that:

1. They will cry & still won’t get visa for any of these.

2. Their team will face the wrath of crowd in each one of… pic.twitter.com/tx2WtytA1I

— Johns (@JohnyBravo183) October 18, 2023