CWC 2023: ఏం పర్లేదు.. వన్డేలు సేఫ్.. రికార్డులు తిరగరాస్తున్న వరల్డ్ కప్

CWC 2023: సంప్రదాయక టెస్టులు, నాలుగు గంటల్లో ముగిసే టీ20ల హోరులో వన్డేల భవిష్యత్‌ ఏంటి..? అందుకు భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ సమాధానాలు చెప్పగలదని గత కొంతకాలంగా క్రికెట్‌ విశ్లేషకులు చర్చోపచర్చలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వన్డేల మీద బోర్‌ కొట్టిందని, ఈ ఫార్మాట్‌కు ఇక మనుగడ లేదని, బహుశా ఇదే ఆఖరి వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ అని చెప్పినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని కొంతమంది వాదించారు. కానీ ఆ అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ ఇండియాలో జరుగుతున్న ప్రపంచకప్‌ అంచనాలకు మించి సక్సెస్‌ అవుతోంది. గణాంకాలు చెబుతున్న వాస్తవం ఇది..

ప్రపంచకప్‌ మొదలయ్యాక భారత్‌ ఆడే మ్యాచ్‌లకు తప్ప మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు స్టేడియాలలో జనం లేక ఖాళీ కుర్చీలు దర్శనమిచ్చిన మాట వాస్తవమే. కానీ మెగా టోర్నీలో సగం మ్యాచ్‌ (24) పూర్తైన తర్వాత తేలిన లెక్కల ప్రకారం.. ఈ ప్రపంచకప్‌ను స్టేడియాలలోకి వచ్చి చూసినవారు 5 లక్షల 42 వేల మంది. ఇది క్రికెట్‌ పుట్టినిల్లు అయిన ఇంగ్లండ్‌ వేదికగా జరిగిన గత ప్రపంచకప్‌ (2019)లో స్టేడియానికి వచ్చిన మొత్తం జనం (1,90,000) కంటే అధికం. ఇంకా సగం టోర్నీ మిగిలుండటం.. భారత్‌ సెమీస్‌ రేసులో ఉండటంతో ఈ సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగే అవకాశముంది.

