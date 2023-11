November 28, 2023 / 10:56 AM IST

NZ vs BAN : సొంత గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో టాస్ గెలిచిన‌ బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. ఓపెన‌ర్ జ‌కీర్ హ‌స‌న్‌(12) ఔట‌య్యాడు. స్పిన్న‌ర్ అజాజ్ ప‌టేల్(Ajaz Patel) బౌలింగ్‌లో బంతిని అంచ‌నా వేయ‌లేక బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో, 39 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఆతిథ్య బంగ్లా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ శాంటో(34), మ‌హ్మ‌దుల్ హ‌స‌న్ జాయ్(28) ఆడుతున్నారు. వీళ్లు రెండో వికెట్‌కు 43 ప‌రుగులు జోడించారు. 23 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 83-1.

Ajaz Patel gets the first wicket of the day!

Zakir Hasan has been bowled 🎯 #BANvNZ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 28, 2023