November 27, 2023 / 03:48 PM IST

Novak Djokovic : వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 నొవాక్ జ‌కోవిచ్‌(Novak Djokovic)కు డేవిస్ క‌ప్‌(Davis Cup 2023)లో వింత అనుభ‌వం ఎదురైంది. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో బ్రిట‌న్‌ (Britain)పై విజ‌యం అనంత‌రం కోర్టులో అత‌డు ఇంట‌ర్వ్యూ ఇస్తున్న స‌మ‌యంలో బ్రిట‌న్ అభిమానులు డ్ర‌మ్స్ వాయించారు. ఆ శ‌బ్దాల‌తో జ‌కోకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది.

‘నోర్మూసుకోండి. మౌనంగా ఉండండి. ఆట‌గాళ్ల‌ను ఎలా గౌర‌వించాలో నేర్చుకోండి. ప్ర‌జ‌ల‌తో మ‌ర్యాద‌గా మెల‌గ‌డం నేర్చుకోండి’ అని జ‌కోవిచ్ వాళ్ల‌పై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశాడు. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో సెర్బియా 2-0తో బ్రిట‌న్‌పై గెలుపొందింది.

Drama. 😮

🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:

Novak replied: “Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet.” pic.twitter.com/SNNsCcxtSn

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 23, 2023