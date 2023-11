November 17, 2023 / 03:03 PM IST

చెన్నై: వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఇండియా త‌ల‌ప‌డ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఫైన‌ల్లో ఇండియానే ఫెవ‌రేట్ అని మాజీ కోచ్ ర‌వి శాస్త్రి(Ravi Shastri) తెలిపాడు. భార‌త జ‌ట్టు త‌మ గేమ్‌ప్లాన్‌కు కట్టుబ‌డి ఉంటే స‌రిపోతుంద‌ని చెప్పాడు. న‌గ‌రంలో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్న ర‌విశాస్త్రి మాట్లాడుతూ.. భార‌త జ‌ట్టు ఫైన‌ల్లో ప్ర‌త్యేకంగా ఏమీ చేయాల్సిన ప‌నిలేద‌ని, జ‌ట్టులో అనుభ‌వం ఉన్న ఆట‌గాళ్లు ఉన్నార‌ని, భిన్నంగా ఏమీ చేయాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని, కివీస్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆడిన తీరు అద్భుత‌మ‌ని, త్వ‌ర‌లోనే వాళ్లు క‌ప్‌ను అందుకుంటార‌ని ర‌విశాస్త్రి అన్నారు.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Ravi Shastri, former Head Coach of Indian Cricket Team says, “India will win the World Cup. They will start as favourites in the final. They have played outstandingly well and they don’t have to do anything different. They just have to carry on from… pic.twitter.com/lWmwVjvrmz

— ANI (@ANI) November 17, 2023