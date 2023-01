January 24, 2023 / 01:22 PM IST

ఇండోర్‌: న్యూజిలాండ్‌తో ఇండోర్‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న మూడ‌వ వ‌న్డేలో.. ఇండియా ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేయ‌నున్న‌ది. టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఇండియా జ‌ట్టు రెండు మార్పులు చేసింది. భార‌త బృందంలోకి ఉమ్రాన్ మాలిక్‌, య‌జువేంద్ర చాహ‌ల్‌కు ఎంపిక చేశారు. ష‌మీ, సిరాజ్‌ల‌ను ఈ మ్యాచ్‌కు ప‌క్క‌న పెట్టేశారు. న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టులో ఒక మార్పు చేశారు. కొత్త బౌల‌ర్ జాక‌బ్ డెఫీని తీసుకున్నారు.ఇప్ప‌టికే వ‌న్డే సిరీస్‌ను 2-0 తేడాతో ఇండియా కైవ‌సం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

🚨 Team Update 🚨

Two changes in the side as Umran Malik & Yuzvendra Chahal are named in the eleven.

Follow the match ▶️ https://t.co/ojTz5RqWZf…#TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/ifXMk5NO4H

— BCCI (@BCCI) January 24, 2023