February 14, 2024 / 08:55 PM IST

Trent Boult: ఈ ఏడాది జూన్‌లో అమెరికా/వెస్టిండీస్‌ వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ లక్ష్యంగా ఆయా దేశాలు జట్లను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. గత రెండు టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఎడిషన్లలో సెమీఫైనల్‌ చేరిన న్యూజిలాండ్‌.. ఈసారి ఎలాగైనా ట్రోఫీని దక్కించుకునేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే కివీస్‌.. సుమారు ఏడాదిన్నర తర్వాత స్టార్‌ పేసర్‌ ట్రెంట్‌ బౌల్డ్‌ను స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరగాల్సి ఉన్న టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపిక చేసింది.

ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌.. 2022 నవంబర్‌లో ఆస్ట్రేలియా వేదికగా ముగిసిన టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లో చివరిసారిగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో ఆడాడు. ఆ తర్వాత లీగ్స్‌కే పరిమితమయ్యాడు. 2022లోనే న్యూజిలాండ్‌ కాంట్రాక్టును వదులుకున్న బౌల్ట్‌ను ఆ జట్టు మేనేజ్‌మెంట్‌.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం ఎంపికచేసింది. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా సెమీఫైనల్స్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడిన మ్యాచ్‌ తర్వాత బౌల్ట్‌కు ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌.

ఫిబ్రవరి 21 నుంచి వెల్లింగ్టన్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరగాల్సి ఉన్న టీ20 సిరీస్‌ మొదలుకావాల్సి ఉంది. అయితే తొలి మ్యాచ్‌కు బౌల్ట్‌ అందుబాటులో ఉండేది అనుమానమే. బౌల్ట్‌ ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20లో ముంబై ఎమిరేట్స్‌ తరఫున ఆడుతున్నాడు. ఒకవేళ ముంబై గనక ఈ లీగ్‌లో ఫైనల్‌కు క్వాలిఫై అయితే అతడు ఫిబ్రవరి 17 దాకా ఇక్కడే ఉండాల్సి ఉంటుంది. వెల్లింగ్టన్‌ మ్యాచ్‌కు దూరమయ్యే బౌల్ట్‌.. తర్వాతి రెండు మ్యాచ్‌లకు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటాడు. ఆస్ట్రేలియాతో సిరీస్‌కు గాను న్యూజిలాండ్‌ జట్టులో డారిల్‌ మిచెల్‌ గాయంతో దూరమవగా కేన్‌ విలియమ్సన్‌ మరోసారి తండ్రి కాబోతున్న నేపథ్యంలో అతడు సిరీస్‌కు దూరమవుతున్నాడు. మిచెల్‌ స్థానంలో జోష్‌ క్లార్క్‌సన్‌ జట్టులోకి వచ్చాడు.

Key pacer Trent Boult returns ahead of the #T20WorldCup as two experienced players miss out in New Zealand’s T20I squad to face Australia 🤔

More 👉 https://t.co/U1QwsH706G pic.twitter.com/6qL4Zzc2uI

— ICC (@ICC) February 14, 2024