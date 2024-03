MS Dhoni New Role | ధోని కెప్టెన్సీ వదిలేస్తున్నాడా..? ‘న్యూ రోల్‌’ అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్‌ పోస్ట్‌

March 4, 2024 / 07:21 PM IST

MS Dhoni New Role | ఐపీఎల్‌ -2024లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగబోతున్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌.. సీజన్‌ ఆరంభానికి ముందే షాకులివ్వనుందా..? ఆ టీమ్‌ సారథి, లెజెండరీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని మరోసారి కెప్టెన్సీకి గుడ్‌ బై చెప్తాడా..? ఈ సీజన్‌ ప్రారంభానికి కొద్దిరోజుల ముందు ధోని ఫేస్‌బుక్‌ వేదికగా చేసిన పోస్టు ఇదే అనుమానాలను రేకెత్తిస్తోంది. ఎప్పుడో అమవాస్య, పున్నమికి అన్నట్టుగా సోషల్‌ మీడియాను వాడే మహి.. ఐపీఎల్‌-17 ఆరంభానికి ముందు ఫేస్‌బుక్‌లో ‘న్యూ రోల్‌’ అని పోస్ట్‌ పెట్టడంతో చర్చ అంతా మళ్లీ సీఎస్కే సారథ్య మార్పు పైనే జరుగుతోంది.

ఫేస్‌బుక్‌లో ధోని స్పందిస్తూ… ‘న్యూ సీజన్‌లో న్యూ రోల్‌ కోసం ఆసక్తికరంగా వేచి చూస్తున్నా. స్టే ట్యూన్డ్‌’ అంటూ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. పెట్టింది 12 పదాల ఒక వాక్యం కూడా మించని ఆ పోస్ట్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ధోని ఈ పోస్ట్‌ పెట్టిన వెంటనే.. తమిళ తంబీలు ఎవరి ఊహల్లో వాళ్లు విహరిస్తున్నారు. ధోని కొత్త రోల్‌ అంటే ఓపెనర్‌గా వస్తాడని కొందరు.. కెప్టెన్సీని అప్పజెప్పుతాడని మరికొందరు వాపోతున్నారు.

ఇవి రెండూ కాదు.. ధోని ఈ సీజన్‌లో మెంటార్‌గా ఉండబోతున్నాడని కూడా వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. నెటిజన్ల కామెంట్స్‌ ఎలా ఉన్నా ధోని ఏ ఉద్దేశంతో ఆ ‘న్యూ రోల్‌’ అని పోస్ట్‌ చేశాడో తెలియాలంటే మార్చి 22 దాకా వేచి చూడాల్సిందే. ఆరోజు సొంతగడ్డపై సీఎస్కే.. ఆర్సీబీతో తలపడనుంది.

