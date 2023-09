September 23, 2023 / 04:02 PM IST

ODI World Cup 2023: వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో నెద‌ర్లాండ్స్(Netherlands) జ‌ట్టు కొత్త జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ఈరోజు ప్రపంచ క‌ప్ జెర్సీల‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈసారి ప్ర‌త్యేకంగా రివ‌ర్సిబుల్ బ‌కెట్ టోపీ(Reversible Bucket Hat)ని తీసుకొచ్చారు. ఈ టోపీ కాషాయం (Orange), నీలం(Navy Blue) రంగులో చూడ‌ముచ్చ‌ట‌గా ఉంది. ఈ క్యాప్ నెద‌ర్లాండ్స్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ర్నీకి ప్రతీక‌గా నిలువ‌నుంది. ప‌సికూన‌గా అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన డ‌చ్ జ‌ట్టు ఈ ఐదో మోగా టోర్నీలో ఆడ‌డం ఇది ఐదోసారి.

జింబాబ్వే వేదిక‌గా జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌(World Cup Qualifiers) లో నెద‌ర్లాండ్స్ అద‌ర‌గొట్టింది. మాజీ చాంపియ‌న్ వెస్టిండీస్‌పై అద్భుత విజ‌యంతో ఈ ఏడాది ప్ర‌పంచ క‌ప్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించింది. ఈ మెగా టోర్నీలో డ‌చ్ జ‌ట్టుకుస్కాట్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్(Scott Edwards) కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు.

A closer look at our new threads and those super cool buckets hats! 😉#CWC23 pic.twitter.com/L0ozJr9nvj

— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) September 22, 2023