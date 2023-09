September 23, 2023 / 04:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన ముగ్గురు అథ్లెట్ల‌కు వీసా ఇచ్చేందుకు చైనా నిరాక‌రించింది. ఇవాళ్టి నుంచి హాంగ్జూలో ప్రారంభం అవుతున్న ఆసియా క్రీడ‌ల్లో(Asian Games) పాల్గొనేందుకు అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన ముగ్గురు అథ్లెట్లు ఎంపిక అయ్యారు. అయితే ఆ క్రీడాకారుల‌కు చైనా వీసాలు జారీ చేయ‌లేదు. ఆతిథ్య దేశం నుంచి క్లియ‌రెన్స్ ద‌క్క‌క‌పోవ‌డం వ‌ల్ల ముగ్గురు వూషు అథ్లెట్లు ఆసియా క్రీడ‌ల్ని బ‌హిష్కరించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఆ క్రీడాకారులు త‌మ అక్రెడిటేష‌న్ కార్డుల‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోలేద‌ని, దాని వ‌ల్లే వాళ్ల‌కు వీసా ద‌క్క‌లేద‌ని కొన్ని ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి.

#WATCH | Coimbatore, Tamil Nadu: Union Minister Anurag Thakur says, “When they (China) refused visa to three of our athletes (for Asian Games) who hail from the state of Arunachal Pradesh. I decided that I will not go and participate in the Asian Games because Arunachal Pradesh… pic.twitter.com/VYkKHM9cgH

— ANI (@ANI) September 23, 2023