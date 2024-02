February 27, 2024 / 09:51 AM IST

Neil Wagner : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు మ‌రో క్రికెట‌ర్‌ వీడ్కోలు ప‌లికాడు. న్యూజిలాండ్ స్టార్ పేస‌ర్ నీల్ వాగ్న‌ర్ (Neil Wagner) రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి వైదొలుగుతున్న‌ట్టు అత‌డు వెల్ల‌డించాడు. ఆస్ట్రేలియాతో రెండో టెస్టుకు ముందే వాగ్న‌ర్ త‌న నిర్ణ‌యంతో అంద‌ర్నీ ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచాడు. దాంతో పుష్క‌ర కాలం సాగిన అత‌డి కెరీర్‌కు ముగింపు కార్డు ప‌డ‌నుంది. మంగ‌ళ‌వారం మీడియా స‌మావేశంలో వీడ్కోలు నిర్ణ‌యాన్ని ప్ర‌క‌టించిన ఈ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్‌ కన్నీటిప‌ర్యంత‌మ‌య్యాడు.

‘సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న స‌మ‌యంలోనే ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌ల‌క‌డం చాలా బాధ‌గానే ఉంది. అయితే.. క్రికెట్ నుంచి వైదొల‌గాల్సిన స‌మ‌యం ఆస‌న్న‌మైంది. దేశం త‌ర‌ఫున ఆడ‌డాన్ని ఎంత‌గానో ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ సుదీర్ఘ ప్ర‌యాణంలో నాకు అండ‌గా నిలిచిన జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌కు, ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని 37 ఏండ్ల వాగ్న‌ర్ వెల్ల‌డించాడు.

Neil Wagner couldn’t hold back the tears after announcing his retirement from international cricket 😭 pic.twitter.com/qLf67c0AcV

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 27, 2024