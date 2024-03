March 1, 2024 / 02:46 PM IST

India – Pakistan : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో భార‌త్(India), పాకిస్థాన్(Pakistan) మ్యాచ్‌కు ఉండే క్రేజే వేరు. చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థులైన ఇండియా, పాక్‌లు మైదానంలో త‌ల‌ప‌డుతున్నాయంటే స్టేడియాలు కిక్కిరిసిపోతాయి. బంతి బంతికి ప్రేక్ష‌కుల్లో న‌రాలు తెగేంత ఉత్కంఠ క‌నిపిస్తోంది. అందుక‌నే క్రికెట్‌లోని గొప్ప స‌మరాల్లో భార‌త్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఒక‌టిగా పేరొందింది. అయితే.. ఇరుదేశాల మ‌ధ్య‌ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల స‌రిగ్గా లేని కార‌ణంగా భార‌త్, పాక్‌లు ఐసీసీ ట్రోఫీ(ICC Trophy)ల్లో మాత్రమే పోటీప‌డుతున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్(Netflix) అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

ఇండో పాక్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఉన్న క్రికెట్ వైరాన్నిడాక్యుమెంట‌రీగా రూపొందించింది. శుక్ర‌వారం ‘గ్రేటెస్ట్ రైవ‌ర్లీ'(Greatest Rivalry) పేరుతో చిత్రీక‌రించిన డాక్యుమెంట‌రీ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ‘లైట్స్, కెమెరా, క్లీన్ బౌల్డ్. చ‌రిత్ర‌లో భాగ‌మైన, గ్రేటెస్ట్ రైవ‌ర్లీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో త్వ‌ర‌లోనే రాబోతోంది’ అనే క్యాప్ష‌న్‌తో ఉన్న ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Lights, Camera, and CLEAN BOWLED!! Witness a bond forged in history- and victory!! 🏏🔥

Greatest Rivalry is coming soon, only on Netflix!#GreatestRivalry #GreatestRivalryOnNetflix #NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/Ezow2j21C2

— Netflix India (@NetflixIndia) February 29, 2024