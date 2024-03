March 1, 2024 / 01:25 PM IST

Bangladesh : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రుగ‌బోయే టీ 20 సిరీస్‌లో బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) క్రికెట‌ర్లు కొత్త జెర్సీతో బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నారు. సీనియ‌ర్ జ‌ట్టుతో పాటు జ‌నియ‌ర్ జ‌ట్టు ఆట‌గాళ్లు కూడా కొత్త జెర్సీలో త‌ళుక్కుమ‌న‌నున్నారు. అవును.. శుక్రవారం ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ఢాకాలో కొత్త జెర్సీల‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పురుషుల జ‌ట్టు సార‌థి న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(Najmul Hussain Shanto), ఆల్‌రౌండ‌ర్ మెహిదీ హ‌సన్ మిరాజ్‌లు పాల్గొన్నారు. కొత్త జెర్సీలు ధ‌రించి స్టేజ్‌మీద‌ సందడి చేశారు.

మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు వైస్ కెప్టెన్ నహిదా అక్త‌ర్, పేస‌ర్ మ‌రుఫా అక్త‌ర్, అండ‌ర్ -19 కెప్టెన్లు మ‌హ్‌ఫుజుర్ ర‌హ్మాన్ రబ్బీ, ర‌బెయా ఖాన్‌లు కూడా కొత్త జెర్సీలు ధ‌రించి ఫొటోల‌కు పోజిచ్చారు. క‌న్నుల పండువ‌గా సాగిన ఈ ఈవెంట్‌లో టైటిల్ స్పాన్స‌ర్ పేరును కూడా బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు వెల్ల‌డించింది. పాపుల‌ర్ మొబైల్ నెట్‌వ‌ర్క్ కంపెనీ రొబి టైటిల్ స్పాన్స‌ర్‌గా వ్య‌హ‌రించ‌నుంద‌ని బీసీబీ పెద్ద‌లు తెలిపారు.

In a momentous event, the Bangladesh National Cricket Team unveiled their vibrant new jerseys in a grand launch ceremony, joined by Robi, the esteemed Sponsor of the Bangladesh National Cricket Team. 🇧🇩🏏#BCB | #Cricket | #Robi | #BangladeshCricketTeam | #JerseyUnveiling pic.twitter.com/WjQlt5nfCn

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) February 29, 2024